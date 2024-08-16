民眾黨政治獻金風波燒不停，柯文哲正面臨政治生涯重大危機，當時身為競選總幹事的黃珊珊，自然責無旁貸。民眾黨中評會今開會議處黃珊珊、李文宗、端木正，討論長達2小時卻仍無結論；在此內外交迫之時，不只對外要說清楚，對內也要盡快有交代，若還得再拖一周，不只外界覺得歹戲拖棚，黨內茶壺風暴恐怕會先炸鍋。

此次假帳事件一連串爭議連環爆，白營定調究責會計師端木正，但基於責任政治，黃珊珊身為競總總幹事，既然負責操盤就該扛起所有責任，才能讓黨內信服。尤其近期已有多名黨籍人士，呼籲黃知所進退，更凸顯基層早已怒氣衝天，積怨已深；一場政治獻金假帳疑雲，不能排除黨內藉題發揮的鬥爭，更難保不會有外來勢力的見縫插針，意欲裂解民眾黨甚至破壞藍白的合作，此時考驗的正是民眾黨的危機處理能力。

民眾黨中央委員開會討論時，就已出現要黃珊珊請辭的建議，更有人認為不該提告端木正。可今天中評會議處黃珊珊前，除了在臉書發文「深省」，也強調藉司法釐清責任是萬不得已決定；就有黨內人士透露，黃珊珊實際上認為自己無責，全是會計師自作主張，這也令中評會難為。

事件爆發至今，民眾黨光是回應爆料就疲於奔命、左支右絀，態勢是一路挨打，早已遍體麟傷；中評會今天開會討論，無論是警告、停權還是最嚴重的除名處分，至少都能向黨內表明態度。但會議上意見分歧，懲處結果還得要等到下周黃珊珊等人到場說明後才能知道，不斷失血、氣若游絲的民眾黨，是否還有時間可以等？

過去民眾黨創黨元老蔡壁如面對論文風波，果斷請辭止血，將傷害降到最低；如今民眾黨正面臨最重大危機，卻無法快刀斬亂麻；只能說，在生死存亡的關鍵時刻，民眾黨表現出以拖待變的危機管理，既不理性，也不科學，更不務實。