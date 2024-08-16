胃癌是我國癌症死因第八名，其中有9成是由幽門螺旋桿菌感染引起。健保署今（16）公布放寬幽門桿菌除菌治療的健保給付，對此醫界十分認同，不僅能減少臨床內視鏡過度使用，民眾進行篩檢也更有效率；此外，國健署8月1日起，已在9縣市試辦胃癌篩檢，針對50到74歲民眾，提供免費糞便抗原檢驗。

健保署今公布放寬「幽門螺旋桿菌」除菌治療的健保給付，除了照內視鏡，經碳13尿素呼氣檢查、幽門螺旋桿菌糞便抗原檢查確診者也能用藥，可顯著降低日後罹胃癌風險，預估每年5.2萬名病人受惠。

臺北榮總胃腸肝膽科主治醫師羅景全贊同表示，過去只能透過照胃鏡、切片，確定有胃潰瘍，健保才會給付；但放寬標準後，只要有檢測到幽門桿菌，都能由健保給付來提供殺菌治療，等於能在初期就對症下藥，減少國人罹胃癌風險。

臺大醫院內科部胃腸肝膽科主治醫師李宜家也認同，原政策20年來早已不合時宜，臨床上許多年輕病患做了胃鏡，結果都只是慢性胃炎或小潰瘍現象，如今擴大篩檢方法納入健保給付，能減少內視鏡過度使用，民眾也不需要再自費，或產生因不敢做胃鏡而無法服藥的狀況，能達到更佳的成本效益。

李宜家指出，幽門桿菌是致命細菌，通常出現在胃部，被WHO證實為第一級致癌物。他說明，雖然大部分人症狀不明顯，但有些人會出現胃酸逆流、胃悶痛狀況；感染幽門桿菌，時間一久100％都會發炎，可能破壞胃部黏膜，造成胃潰瘍、十二指腸潰瘍，甚至罹患胃癌。

台灣每年約4000人確診胃癌，其中有九成是由幽門螺旋桿菌感染引起。國健署癌症防治組長林莉茹說明，8月1日起，已有9個縣市參與胃癌篩檢試辦，針對50到74歲民眾，提供免費「幽門螺旋桿菌糞便抗原檢驗」。

羅景全解釋，過去衛生環境較差，因此幽門桿菌發生率及盛行率，隨年齡越高比例越高。國健署針對50到74歲高風險民眾進行篩檢試辦，透過早期發現幽門桿菌、殺菌治療，來減少癌症病變產生。他表示，合併2、3種不同抗生素殺菌，或將服藥療程拉長至14天，也會有較高成功率。

林莉茹指出，國健署2018年起在原鄉推動胃癌防治計畫，今年8月起擴大至9縣市試辦，並比照現行大腸癌篩檢，公費補助50到74歲民眾做糞便檢驗。明年將擴大年齡範圍，45到74歲民眾都能免費篩檢，未來也會根據試辦成果，評估後考慮擴大至全國辦理。

李宜家提醒，幽門桿菌可能經由口水或受污染食物而傳染，目前台灣衛生環境良好，再感染機率不高，但仍呼籲接受治療民眾，平時也要保持乾淨生活習慣，減少共杯、共食。幽門螺旋桿菌糞便抗原篩檢驗出陽性者，也建議到消化科門診做後續治療。