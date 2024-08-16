苗栗縣後龍鈴漾扯鈴隊近日參加「2024年日本大阪國際扯鈴比賽」。（後龍鈴漾扯鈴隊提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣後龍鈴漾扯鈴隊近日參加「2024年日本大阪國際扯鈴比賽」榮獲國際青少年組及公開組10座冠軍、6座亞軍及4座季軍，這些小將用扯鈴站上世界舞台，獲得扯鈴花式團體冠軍，是繼參加2023年馬來西亞國際扯鈴比賽榮獲國小組及公開組多項大獎後，今已累積39座國際冠軍、449座全國冠軍。

後龍鈴漾扯鈴隊的冠軍得來不易，面對來自馬來西亞、日本等國家眾多強勁團隊，孩子們能夠自信展現自我，秀出精彩表現，扯鈴隊成立迄今滿12年，在這幾年對外公演、競賽成績亮眼，月前參加2023年馬來西亞國際扯鈴比賽，囊括國際小學組團體舞台賽冠軍、亞軍、國際小學組男子及女子個人舞台賽冠軍，國際青少年組及國際公開組女子個人舞台賽冠軍，至今已累積39座國際冠軍、44 座全國冠軍。

後龍鈴漾扯鈴隊除了各項比賽成績耀眼外，更屢屢接獲國內外各新聞媒體、電視節目專訪，並經常受邀到知名企業及公益團體以及國慶日四海同心大會等活動中演出，表演內容技驚四座，贏得如雷的掌聲，讓孩子們在展演舞台中也找到自信的笑容。

日前後龍鈴漾扯鈴隊赴日本大阪參賽，第一次參加這麼大型高強度的比賽，大家都很緊張，當頒獎典禮前，被宣布獲得扯鈴花式團體冠軍前時刻，所有的選手站在頒獎台心跳熱情加速，聽見大會宣布「台灣鈴漾」第一名，孩子們當場大聲鼓掌歡呼，榮耀無比。