鴻海去年對內正式發布「環境管理手冊」，以強化遵循廠區當地和國際環保法規，讓員工理解和執行環保措施，透過公開明確的程序有效識別和管理環保風險。此舉不僅強化企業的合法合規經營及永續發展根基，進而提升了綜合競爭力。

鴻海今年進一步將「環境管理手冊」對外公布於公司官網，讓相關利害關係人及合作夥伴，能有明確遵循的依據，展示企業在環境保護和永續發展方面的承諾和實踐。

鴻海旗下煙台園區已實現100％廢棄物轉化率，其中6％轉化為能源，並正式取得UL 2799廢棄物零填埋最高級別的「鉑金級認證」，為鴻海2022年以來第5個園區獲得該認證，提前達成2025年的環境長程目標。

鴻海指出，「零填埋」是集團打造綠色循環園區的關鍵策略之一，通過源頭減少原物料用量、增加內外部包材回收再利用等，多元綠色環保減量專案，逐步減少廢棄物焚燒和填埋，以達成廢物轉化率100％、焚燒熱回收不超過10％的標準。

針對廢棄物末端管制，鴻海透過自行研發的管理系統進行即時追蹤，並定期稽查委外廠商，確保其合法處理廢棄物。集團正積極朝向全面零廢園區目標邁進，並透過內部分享交流培訓會議，將中國大陸廠區經驗擴展至墨西哥、巴西、越南、印度與捷克等海外廠區。

截至2024年7月，鴻海集團已取得24張鉑金級和3張金級UL 2799廢棄物零填埋證書，涵蓋FII工業富聯、鴻騰、富智康（FIH）等共47家法人完成認證，彰顯集團在廢棄物管理和資源再利用方面的環保實踐和持續改進，致力減緩環境污染和生態破壞影響。