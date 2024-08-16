22歲女星申力安以女團PER6IX成員出道，去年更在選秀節目《未來少女》中成為「黑曜精靈」主唱。熱愛表演的她為了專心於演藝事業，僅用3年便從清華大學畢業。「當初決定提前畢業，就是希望能更好地經營自己，所以這段時間我創立了穿戴甲品牌，也開始認真經營社群。」她還推出了首支個人單曲〈Secret〉。對於女團的出道經歷，她表示感激，但也希望能展示更多不同面向。

申力安表示這套衣服完全就是她的私服，在拍攝空擋還偷偷表示想直接把這套穿回家。(服裝/Tommy Jeans、鞋子、包/ECCO)

談到這次的單曲，申力安選擇了自己喜愛的音樂風格，以Afro節奏和動感風格為主，雖然旋律充滿活力，但歌詞探索內心深處的渴望，整體呈現出性感迷人的氛圍。「這首歌更像是開車時可以放鬆、Chill的感覺，跟我在IG上的形象比較搭。」她希望這首歌能陪伴歌迷，成為生活的一部分。未來，她也想嘗試創作療傷情歌，希望粉絲能與歌曲產生共鳴，一起唱出心聲。

申力安近期推出個人單曲〈Secret〉，為宣傳新歌行程滿檔。(服裝/Calvin Klein、鞋子/ECCO)

推出單曲後，申力安的行程非常緊湊。她坦言，「有時候會感到孤單，因為如果有團員在，待機時間可以一起聊天。」但近期她積極拍攝短影音與粉絲互動，尤其喜歡拍攝「Get Ready With Me」題材，吸引了許多女性粉絲與她互動，並參考她的穿搭。她也在這過程中確立了自己的風格，「我一直喜歡美式性感風格，雖然曾嘗試過明亮風格，但發現不太適合。」

經營社群讓申力安更明確了自己的喜好，但她也坦言有時會被社群「綁架」。「即使單純滑手機看影片，我腦子裡想的都是『這個我也可以拍』、『如果是我拍，該怎麼呈現』。」因此，她希望在宣傳告一段落後去日本度假，放鬆一下。「想去吃壽司，也很想逛日本的古著店，看包包、衣服，甚至是一些Vintage Remake的單品。」

申力安近期推出個人單曲〈Secret〉，為宣傳新歌行程滿檔。(服裝/Calvin Klein、鞋子/ECCO)

雖然熱愛穿搭，申力安卻透露自己不常買衣服，「每個月信用卡帳單花最多的是吃的。」她露出燦爛笑容，顯得既帥氣又可愛。她的衣櫥中以百搭單品為主，例如她最愛的牛仔褲。「牛仔褲有很多不同顏色和褲型，穿起來都有不同感覺。」她通常喜歡搭配簡約的Bra Top加襯衫作為小外套，並善於通過飾品、鞋子、包包等配件營造不同的造型感。

ECCO STREET 720 防水運動休閒女鞋，7380元。（ECCO提供）

TOMMY JEANS 結飾短版襯衫，3680元。（Tommy Jeans提供）

Calvin Klein 標誌造型綁帶背心，3780元。（Calvin Klein提供）

Calvin Klein 高腰直筒牛仔褲，6380元。 （Calvin Klein提供）

ECCO SADDLE BAG馬鞍包，1萬980元。（ECCO提供）