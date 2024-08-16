22歲女星申力安以女團PER6IX成員出道，去年更在選秀節目《未來少女》中成為「黑曜精靈」主唱。熱愛表演的她為了專心於演藝事業，僅用3年便從清華大學畢業。「當初決定提前畢業，就是希望能更好地經營自己，所以這段時間我創立了穿戴甲品牌，也開始認真經營社群。」她還推出了首支個人單曲〈Secret〉。對於女團的出道經歷，她表示感激，但也希望能展示更多不同面向。

申力安表示這套衣服完全就是她的私服，在拍攝空擋還偷偷表示想直接把這套穿回家。(服裝/Tommy Jeans、鞋子、包/ECCO)
申力安表示這套衣服完全就是她的私服，在拍攝空擋還偷偷表示想直接把這套穿回家。(服裝/Tommy Jeans、鞋子、包/ECCO)

談到這次的單曲，申力安選擇了自己喜愛的音樂風格，以Afro節奏和動感風格為主，雖然旋律充滿活力，但歌詞探索內心深處的渴望，整體呈現出性感迷人的氛圍。「這首歌更像是開車時可以放鬆、Chill的感覺，跟我在IG上的形象比較搭。」她希望這首歌能陪伴歌迷，成為生活的一部分。未來，她也想嘗試創作療傷情歌，希望粉絲能與歌曲產生共鳴，一起唱出心聲。

申力安近期推出個人單曲〈Secret〉，為宣傳新歌行程滿檔。(服裝/Calvin Klein、鞋子/ECCO)
申力安近期推出個人單曲〈Secret〉，為宣傳新歌行程滿檔。(服裝/Calvin Klein、鞋子/ECCO)

推出單曲後，申力安的行程非常緊湊。她坦言，「有時候會感到孤單，因為如果有團員在，待機時間可以一起聊天。」但近期她積極拍攝短影音與粉絲互動，尤其喜歡拍攝「Get Ready With Me」題材，吸引了許多女性粉絲與她互動，並參考她的穿搭。她也在這過程中確立了自己的風格，「我一直喜歡美式性感風格，雖然曾嘗試過明亮風格，但發現不太適合。」

經營社群讓申力安更明確了自己的喜好，但她也坦言有時會被社群「綁架」。「即使單純滑手機看影片，我腦子裡想的都是『這個我也可以拍』、『如果是我拍，該怎麼呈現』。」因此，她希望在宣傳告一段落後去日本度假，放鬆一下。「想去吃壽司，也很想逛日本的古著店，看包包、衣服，甚至是一些Vintage Remake的單品。」

申力安近期推出個人單曲〈Secret〉，為宣傳新歌行程滿檔。(服裝/Calvin Klein、鞋子/ECCO)
申力安近期推出個人單曲〈Secret〉，為宣傳新歌行程滿檔。(服裝/Calvin Klein、鞋子/ECCO)

雖然熱愛穿搭，申力安卻透露自己不常買衣服，「每個月信用卡帳單花最多的是吃的。」她露出燦爛笑容，顯得既帥氣又可愛。她的衣櫥中以百搭單品為主，例如她最愛的牛仔褲。「牛仔褲有很多不同顏色和褲型，穿起來都有不同感覺。」她通常喜歡搭配簡約的Bra Top加襯衫作為小外套，並善於通過飾品、鞋子、包包等配件營造不同的造型感。

ECCO STREET 720 防水運動休閒女鞋，7380元。（ECCO提供）
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TOMMY JEANS 結飾短版襯衫，3680元。（Tommy Jeans提供）
TOMMY JEANS 結飾短版襯衫，3680元。（Tommy Jeans提供）
Calvin Klein 標誌造型綁帶背心，3780元。（Calvin Klein提供）
Calvin Klein 標誌造型綁帶背心，3780元。（Calvin Klein提供）
Calvin Klein 高腰直筒牛仔褲，6380元。 （Calvin Klein提供）
Calvin Klein 高腰直筒牛仔褲，6380元。 （Calvin Klein提供）
ECCO SADDLE BAG馬鞍包，1萬980元。（ECCO提供）
ECCO SADDLE BAG馬鞍包，1萬980元。（ECCO提供）
便捷瞬穿運動休閒女鞋，石灰白 ，6980元。（ECCO提供）
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