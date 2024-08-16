涉嫌地下匯兌217億多元的「88會館」負責人郭哲敏被起訴後延押至今，13日上午10時在台北看守所進行律師接見結束後，被另名收容人持筆筒攻擊砸頭。台北看守所表示，郭哲敏未有大礙，雖然受刑人將郭誤認仇家才會動手，但看守所仍持續調查中。

郭哲敏涉嫌地下匯兌、經營跨境線上博弈並架設包網平台供賭博業者承租，從事地下通匯4年、匯兌金額逾217億元，再以人頭公司洗錢隱匿不法所得，至少獲利16億多元，被檢方依《組織犯罪防制條例》、《銀行法》及《洗錢防制法》等罪起訴，經新北地方法院裁定收押禁見至今。

台北看守所指出，13日上午10時許，郭哲敏與另名收容人結束律見後，該名收容人突然拿起桌上的塑膠筆筒朝郭哲敏頭部砸去，在場戒護的監所管理員同仁立即壓制，經醫師檢查，郭哲敏頭部、手部輕微挫傷，經過治療後沒有大礙。

台北看守所說，經過了解，該名收容人自稱將郭哲敏認成仇家才會動手，看守所秉持勿枉勿縱的態度，除依法嚴予究辦違規外，目前仍隔離調查中，並保留一切事證，以釐清背後是否有其他動機，如有必要將主動提供司法單位查辦。