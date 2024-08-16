國發會公布6月景氣對策信號，由紅黃燈轉紅燈，不少投資人擔心紅燈代表經濟過熱，是經濟泡沫化、股市反轉前兆；國內基金平台「鉅亨買基金」投資研究部根據歷史統計經驗顯示，景氣紅燈亮時，台股未來一年報酬甚至可達將近40％，市場反而有更強的增長動能。

鉅亨買基金總經理張榮仁表示，景氣燈號不是判斷進場與否的唯一指標，建議投資人多方面評估市場狀況，做出更穩健的投資決策；張榮仁進一步指出，景氣燈號剛轉為紅燈時，經濟情況才剛開始轉熱，股市還有很強續航力。因此，對於投資人來說，首次轉紅燈不應該被視為退出市場的訊號，反而可能是一次珍貴的進場機會。

鉅亨買基金投資研究部指出，回測過去在不同景氣燈號下進場，投資台股未來1年報酬率，結果發現紅燈時進場的表現最佳，平均報酬率高達近40％；其次是黃紅燈時期，報酬率為34.8％，超過了藍燈和黃藍燈時期的22.7％和20.5％。而在代表經濟穩定的綠燈時進場，未來一年的平均報酬率反而最低，僅有3.3％；因此，回測顯示投資人在紅燈時反而可以勇敢進場，在綠燈時則要保持謹慎。

若進一步分析在不同情境下的紅燈進場時的表現，數據顯示，市場第1次從其他燈號轉為紅燈時，都優於在任意紅燈時進場的平均報酬率，因為續航力較長的關係，首次轉紅燈進場且持有3年的平均報酬率，甚至高達265.3％。