今市隆二將在10月6日來台舉辦個人演唱會。（LDH愛夢悅提供）

日本搖滾大神HYDE時隔近5年將推出全新原創專輯《HYDE [INSIDE]》，同時也宣布將於今年秋天帶著該專輯進行世界巡迴演唱會，是他疫情後首度到海外巡演，台北場將於11月5日在新莊Zepp New Taipei登場，也將前往紐約、洛杉磯以及香港，讓歌迷相當興奮。

《HYDE [INSIDE]》是HYDE歷經約4年的集大成之作，邀請SiM、MY FIRST STORY、Crystal Lake等14位海內外知名的音樂人參與其中，收錄13首歌，包括多首合作曲以及在奧地利拍攝MV的絕美搖滾民謠〈LAST SONG〉，將於10月16日正式發行，「HYDE 「INSIDE」LIVE 2024 WORLD TOUR IN TAIPEI」演唱會進一步消息待主辦單位公佈。

另外，日本唱跳男團三代目J SOUL BROTHERS from 放浪一族（簡稱三代目JSB）主唱今市隆二，3月於台北舉辦的首場海外粉絲見面會完美落幕後，於6月底推出個人第5張原創專輯《R》，隨即從6月到8月在日本舉辦以此張專輯為概念的全國巡演，而心繫台粉的他也兌現承諾，將在10月6日在新莊Zepp New Taipei舉辦個人演唱會。

今市隆二為宣傳台北演唱會特地抽空在8月中旬快閃來台，他笑說，希望能更頻繁的訪台和粉絲互動或是單純的觀光旅遊享受美食，並稱10月來台很想試試道地的麻辣鍋，還半開玩笑說，希望能邀請師兄AKIRA來伴舞，若成真的話想必會是一次難忘的體驗及合作。

台北作為他今年揭開個人活動「＂R＂OAD」序幕的地點，終點FINAL LIVE也選在台北舉辦，今市隆二也透露為確保演出品質，特地將日本的樂手與舞者團隊全數移師台北，希望能帶給粉絲們無與倫比的精彩舞台，也感謝大家一直以來的支持與喜愛。