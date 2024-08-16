苗栗縣頭份市66歲林姓婦人，日前在臉書看到有關女性基金會文章，便與該基金會聯繫登記資料後，告知獲得6萬元補貼金無法入帳需寄送金融卡以便撥款，林姓婦人信以為真，遂前往超商欲寄送，經超商員工查覺有異通報頭份警分局斗坪所到場勸阻，讓林女免去一場財損。

苗栗縣警頭份分局於昨（15）日上午接獲報案，超商人員指稱有疑似詐騙案件，斗坪派出所副所長鍾志翔率警員何宥縉立即前往處理，到達現場後發現有1名婦人正欲寄金融卡，並向警方表示：「申請婦女健保基金會6萬元補助需寄送金融卡」。警方一聽即確認係「假公益真詐財」的詐騙手法，經員警耐心勸說下，婦人始恍然大悟，打消寄金融卡念頭。

警方了解後得悉，66歲林姓婦人於日前在臉書看到有關女性基金會文章，便與該基金會聯繫登記資料後，告知獲得6萬元補貼金無法入帳需寄送金融卡以便撥款，林姓婦人信以為真，遂前往超商欲寄送。

超商店員見林婦不熟悉操作程序上前協助時發現有異，立即提高警覺，除對其關懷提問外，另立即通知警方到場，調查後確認為詐騙的手法，經不斷勸說下，成功阻止匯款，林姓婦人非常感謝警方及超商人員積極協助讓其避免被騙及成為人頭帳戶之虞。

頭份分局長林育旺表示，詐騙手法日新月異，民眾應提高警覺，防止詐騙，民眾如有接獲不明人士要求匯款、交付現金或提供身份證、健保上、金融卡等重要證件，均為詐騙集團之慣用手法，遇有上述狀況切勿緊張焦慮，應冷靜面對謹慎求證。

警方提醒，應依照防詐騙三步驟「1聽2掛3查證」防詐口訣，迅速撥打110報案電話或165反詐騙專線諮詢，以免一時失察，淪為詐騙集團的覬覦的對象。