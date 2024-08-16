交往中的另一半突然出現大改變，該怎麼調整心態呢？一名女網友表示，交往快3年的男友月薪超過20萬元，一直以來都對自己很大方，出去約會的花費幾乎都是對方出，沒想到男友最近突然希望她也幫忙分擔花費，讓她心裡有種斷崖式崩塌的感覺，甚至感到很害怕，不過其他人看到薪水差距後，則認為男友應該只是想試探原PO的態度，並非真的要跟原PO平攤花費。

一名女網友今（16）日在Dcard表示，跟男友交往快3年，對方月薪超過20萬元，她的薪水僅約5萬元，一直以來包括飯錢、出去玩等約會花費都是男友出，而她也很感謝男友的付出，她也用自己的方式來陪伴對方，沒想到近日男友卻希望她也幫忙分攤花費，讓她感覺對方變了，瞬間感到非常不知所措。

原PO指出，自己並非很拜金的人，化妝品、飾品、衣服、包包等都是自己花錢買，沒有動不動就要男友送，追求者中也有更願意為她花錢的人，但她認為與男友有良好的默契，對方付出金錢、自己則改變作息來陪伴等，「你原本讓我以為你這麼疼我愛我，現在突然提要求讓我再付出更多東西，我覺得很不知所措也很害怕」。

其他人則認為「以收入來看，他其實不缺那點錢，應該是想試探妳的態度」、「男友突然提出要AA，妳怎麼不擔心他是不是有什麼變動」、「可能他覺得妳吸引力不夠了，所以不想花那點錢了吧」、「既然妳有更好的追求者，就找個對自己更好的吧」。