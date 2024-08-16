因近期販售、使用假車牌案件增加，刑事局自8月1日起發動全台「淨牌專案」，聯合各縣市警察局針對販售、使用假車牌者同步加強查緝，在10天內刑事局已查獲30件30人，查扣假車牌60面，並查獲郭姓女子等人涉嫌在臉書販售假車牌，將持續溯源查緝中。

今年6月間有被害人向警方報案，稱接獲高公局通知，他名下的賓士轎車在相同時段出現在高速公路不同路段，疑似車牌遭到冒用，刑事局深入追查後，鎖定偽造車牌出沒在高雄市一帶，遂與國道第五公路警察大隊共組專案小組偵辦，6日在高雄市鼓山區停車場查獲使用者33歲羅姓詐欺通緝犯，現場查扣偽造車牌兩面。

警方調查，羅嫌購買權利車後，發現該車牌已遭註銷，為了繼續使用該車輛，便至網路上向不詳賣家購買偽變造車牌後懸掛上路，全案詢後，依行使偽造特種文書罪嫌移送偵辦。

刑事局分析近期ETAG異常通行紀錄後，發現新北市一家運輸公司的貨車疑似使用偽造車牌，且該公司其他車輛在8月初也曾因懸掛偽造車牌遭桃園市警方查獲，偵查第二大隊遂與新北市警土城分局共組專案小組，經分析車行軌跡後，發現該車晝伏夜出，疑似為避免遭警方攔查。

專案小組連日追查掌握該車動態後，13日趁曾姓司機返家途中，在新北市土城區攔停該貨車，現場發現車身印的車號已遭塗改，並懸掛偽造車牌。警方調查，該車原始牌照於2021年因逾期檢驗已遭監理站註銷，該公司為繼續營業使用，遂至網路上購買偽造車牌使用。

警方調查，偽造車牌的賣家通常在臉書或淘寶、蝦皮等平台刊登廣告，再跟大陸港澳地區下單客製化車牌，一組假車牌約6000元至1萬2000元不等。警方統計，今年迄今共已查獲191件偽造車牌187人。

警方強調，車牌是公路監理機關所核發的行車許可憑證，屬特種文書，民眾私下製作、販售偽造車牌的行為，涉嫌觸犯刑法第212條偽造特種文書罪，最高可處1年以下有期徒刑。

另外使用偽造車牌上路，除觸犯刑法第216條行使偽造文書罪，最高處1年以下有期徒刑外，並依據道路交通管理處罰條例第12條，最高可處1萬800元罰鍰，呼籲民眾切勿心存僥倖、以身試法。