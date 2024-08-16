亞洲最強男團選秀《SCOOL》迎新生宣布正式「開課」！由天空娛樂、韓國SBS Medianet聯手打造的男團選秀節目《SCOOL》創台、韓演藝合作新紀元，秉持著兩地文化交流、培訓優異人才及豐富國際視野為宗旨，繼先前宣布跨海製播規格及陸續迎來豪華師資陣容後，主打彰顯國際規格無極限的「天空娛樂」於男團選秀《SCOOL》YT官網一口氣釋出42位來自全球六地選手的全新「入學影片」。

影片中選手們分別以「好學生」及「酷帥學生」風格兩款造型首次亮相，搭配中、韓名字標示及充滿青春活力的音樂貫穿呈現，佐以KPOP潮流妝造上身，滿滿的台韓混血風可說國際味兒十足，男團選秀《SCOOL》新生報到臥虎藏龍，不僅把BL戲劇男神、跨欄王子、選秀冠軍、前男團全能才子一舉網羅，還意外出現「撞臉」SUPERJUNIOR銀赫的「明星臉」選手，各色學員齊聚一堂，42位來自世界各地的鮮肉選手於男團選秀《SCOOL》YT官網齊亮相。

王學駿近來參與男團選秀節目《SCOOL》錄製。（天空娛樂提供）

其中21歲、長相清秀帥氣的李振浩因兩年前出演BL劇《About Youth》而備受各界矚目，去年獲選成為「2023台北電影節 ✕ 非常新人」的他，因有個女神級的老闆張鈞甯，更成為本次入選選手的焦點之一；為了一圓偶像夢的李振浩今年毅然而然決定參加男團選秀《SCOOL》，在遠赴韓國前，張鈞甯還特別錄製影片，祝福他參與《SCOOL》一切順利。

而42位選手人氣及呼聲最高的莫過於先前提前曝光的前男團成員「林裕城」，為了男團選秀《SCOOL》改名為「陳麒文」的他以新名字新氣象重新出發出現在新生報到的影片中，為此陳麒文透露改名其實是為了「一圓外婆的心願」，他表示：「外婆家因為沒有子嗣， 哥哥又是林家長孫，所以出生時外婆就希望我能姓陳，去年外婆離世當天，我立刻去改名，就是想圓外婆的願望。當時有找算命老師列了好幾個名字，還在靈堂擲筊問外婆，才選出了現在的名字『陳麒文』。」

林川祐近來參與男團選秀節目《SCOOL》錄製。（天空娛樂提供）

此外，選手群中不僅臥虎藏龍，更宛如鮮肉菁英及「明星臉」大會師，當中長相可愛及俊俏兼具的王學駿也是人氣選手之一，曾參加全中運並且有破記錄的經驗的還被粉絲封為「跨欄王子」；而英氣十足的鄭元昕則是2013年曾在選秀《超級接班人》奪下冠軍的「POP Corn」成員，驚喜現身男團選秀《SCOOL》選手群讓粉絲們欣喜若狂！至於另外一位曾是前選秀節目出身的林川祐則被說外型酷似SUPER JUNIOR的銀赫，備受大家期待。

值得一提的是，隨著42位來自世界各地的選手拍攝兩種風格造型的自介影片亮相，男團選秀《SCOOL》主視覺及官方帳號(IG、臉書、YT、LINE VOOM、X、Threads、TikTok）也跟著曝光及開張，其中充滿校園風格設計的《SCOOL》主視覺乍看猶如校徽般存在，可說完全呼應先前製作人Allen謝皓倫當初成立《SCOOL》的初衷：「希望找到的不僅是有校園青春活力的好學生，更希望能招募到來自全亞洲各地的街頭潮流酷學生。」

為了讓更多人能一起感受台韓兩地首次製播的跨海最強男團選秀節目《SCOOL》熱潮，做為出品及投資夥伴的 LINE ，除了有 LINE TV 為官方獨家首播 OTT之外，並結合旗下 LINE TODAY、LINE VOOM 及LINE MUSIC 共同行銷此跨國節目。同時，天空娛樂宣布將破天荒攜手三立都會台、台視、浪LIVE直播、MOD／Hami Video、粉絲娛樂平台Dolfan等多家合作單位，屆時將創造演藝圈首個選秀節目同時有多家頻道及平台共同播出的新榮景。

天空娛樂攜手韓國SBS Medianet打造的男團選秀節目《SCOOL》即將於九月底隆重開播，透過與韓國市場的合作，讓台灣的偶像練習生能夠學習到先進的演藝技巧，並在全球化的背景下，展現台灣的文化特色。此外，搭配節目屬性及國際化規格，這次在選秀制度上更以全球無國界的「全民投票制度」為唯一入選準則，讓廣大的觀眾擔任「終極裁判官」選出最終7人男團。