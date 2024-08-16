奧運拳擊國手賴主恩獲聘屏東縣里港國中體育專任教練，16日正式報到，他說，這份工作在亞運前就在洽談，他很開心可以留在家鄉服務，希望可以挖掘更多有潛力的選手，也以自己的親身經歷成為孩子們的太陽，至於之後是否還會參加比賽，還在思考中。

賴主恩指出，在去年比亞運之前，他的教練就積極向屏東縣政府推薦他可以當專任教練，而這也是他的志向，他一直想為屏東服務，為屏東挖掘更有潛力的選手，屏東真的有很多人才，只是後來可能受到環境、親友等因素影響，產生了迷惘。

賴主恩說，他在國中時期，從不認為自己是拳擊人才，他看過很多選手都比他厲害，但後來因種種影響而沒有繼續下去，所以他想透過自己的人生歷程告訴孩子們，對未來的方向與目標可以怎麼規畫，他希望可以透過拳擊影響更多孩子，除做自己的太陽也能成為孩子的太陽。

他開心道，很高興受到縣府的肯定，聘他為里港國中的專任教練，他的教練羅尚策也是里港國中的教練，只是目前借調國訓中心，他想教練會一直待在中心，日後若他有培養選手進到中心，就可以完美合作了。

至於之後是否還會繼續參賽？賴主恩說，剛比完奧運，他現在處於調整期，未來走向還在思考，他現在還是國訓中心的選手，隨時備戰，可能會代表屏東比賽全國運動會，但未來還有很多未知數，現在就是一邊訓練自己、一邊培育孩子。

提及參加奧運的心得，他說，這次的準備很充實，但比賽就是有輸有贏，這也是運動比賽迷人的地方，比賽結果難預測，所以享受比賽、全力以赴最重要。