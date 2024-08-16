今（16日）早上7點35分發生規模6.3、深度9.7公里的地震，全台除桃園、高雄及屏東全都響起國家警報。金鐘視后天心，在限動分享和韓籍老公討論地震時，是否要開門的對話，對方提出的關鍵解答，讓她忍不住稱讚：「蓋房證不是考假的。」

天心2016年與韓籍攝影師金英敏閃婚，夫妻倆儘管常往返台、韓，感情仍如膠似漆，天心常在社群tag「金太太吳天心在這兒」放閃。今（16日）全台地震有感，台北更是明顯搖晃，天心好奇「地震來時應不應該趕緊打開住家大門呢？」在限時動態分享與丈夫討論的對話。

天心和老公結婚八年仍像熱戀期。（天心IG）

天心認為地震時要開門，留出空間以便逃生。但老公抱持相反的意見，表示地震時不能先開門，因為一旦開了，建築物有可能失去支撐力，反而更容易造成災害。天心聽完老公的見解，不禁稱讚：「好的，金先生的蓋房證照不是考假的。大家平安。」

天心老公說地震來時，不要第一時間開門。（天心IG）

中央氣象署今年2月在臉書宣導，地震時避難三原則是「待在原地，採取趴下、掩護、穩住動作」，才不容易被掉下來的物品砸傷。至於部分人可能以為會有餘力先開門、關瓦斯再避難，或躲在桌子下，都是把地震想得太安全，因發生大地震時，光是原地避難都來不及了。