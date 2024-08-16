市售油品琳瑯滿目，到底該怎麼選擇才正確？對此，營養功能醫學專家、醫師劉博仁表示，挑選暗色玻璃容器包裝且保存期限不會太長的油，基本上就是好油。他提到，若是精煉過的油，有時會用塑膠瓶裝，除了遇光線容易變質外，其通常Omega-6脂肪酸含量也比較高，容易讓身體發炎。

醫師劉博仁在《健康晚點名》節目上分享，他會選擇暗色玻璃容器包裝的油品，原因在於玻璃的材質跟油的介面比較不會有太多的反應；此外，暗色玻璃瓶能避光，而光線很容易影響油的分子結構，導致油品質變壞。因此他說，挑選暗色玻璃瓶裝且保存期間不是太長的油，基本上就是好油。

劉博仁接著說，若是精煉過的油，有時會用塑膠瓶裝，雖然價格較便宜，但存在著2個潛在問題。其一是塑膠瓶裝遇到光線後，容易造成油品變質；另一是此類油通常含有較多的Omega-6脂肪酸，可能會增加體內的發炎反應。

另外，關於椰子油、酪梨油、橄欖油及苦茶油，誰比較好？劉博仁說，其實椰子油並非不好的油，它富含中鏈脂肪酸，能轉換成酮體，並提供能量給腦細胞，對身體是有好處的。但要注意的是，其飽和脂肪酸含量也較高，可能會增加膽固醇水平，對於膽固醇容易偏高、有抽菸習慣或心臟病患者，務必謹慎使用。

而從養生抗老的角度來看，劉博仁強調，使用酪梨油、橄欖油及苦茶油，都會是較佳的選擇。這些油品都富含Omega-9脂肪酸，其中的油酸成分對於預防心血管疾病尤其有益。而油酸比例以苦茶油83%最高，再來是橄欖油70%，酪梨油則為53%。