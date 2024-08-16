史上最嚴「限貸令」真的影響房市買氣嗎？有網友分享近期看房經驗，提到他看中的房屋被仲介告知，競爭買家很多，可能會在當晚賣掉，沒想到2周後，他又接到房仲電話，詢問是否對上次物件仍有興趣，讓他相當疑惑「最近房市好像稍微冷掉了？」對此，釣出其他房仲表示，「這種情況很可能是貸款成數不足，或是限貸無法核貸，買家被迫放棄」。

一名網友在臉書社團「買房知識家」發文，好奇詢問「大家有感覺近期好像房市稍微冷掉了嗎？」他分享最近看房經驗，提到之前看中一間房子，仲介表示有許多人在搶，還說當晚就會賣掉。然而，令人意外的是，2周後房仲又主動聯繫他，詢問上次那間房子是否還有興趣，並透露「房子目前還沒賣掉」。原PO表示，「已經有兩個物件發生此情形」，令他對於當前房市現況感到不解。

貼文一出，很多網友直接點出關鍵，「銀行限貸」、「有些狀況是⋯貸款不好貸，簽約後破局，於是再放出來賣」、「可能貸款貸不到所以解約」、「兩週後跟你聯絡就是銀行貸款卡住了」、「條件不好的 貸款變難了」。

但也有網友認為認為房市依然火熱，只是價格令人高不可攀，「價格太高賣不出去吧」、「沒感覺～預售屋還是夯還是一直鎖盤」、「話術讓你以為很熱門 逼你當下做決定」、「不是冷掉，而是價格太高賣不出去⋯」、「不是每個人都想當英雄人物-接盤俠」、「冷的是那些爛建案，地點好、建商好的案子，一樣都熱到秒殺」、「不論能不能辦新青安，房市還是一樣很熱啊」。