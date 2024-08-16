民眾黨爆發政治獻金疑雲，黨內有人直指時任競總總幹事黃珊珊，要她辭去不分區立委扛責。馬英九基金會執行長蕭旭岑透露，2024總統大選，柯文哲與國民黨簽下藍白合六點協議後、民調專家接續開會卻陷膠著，他本想打電話問柯卻被白營專家阻止，說只能打給黃珊珊；到隔日他才打給柯文哲問「你是要破局嗎？」柯還回說「破局中華民國就完蛋了」。蕭旭岑說，但最終還是破局，若柯當時答應「現在就是副總統」了。

蕭旭岑昨在中天直播節目《一起Battle》表示，柯文哲若照著藍白合六點協議走，就不會有今天，柯現在就是副總統，真的不是民眾黨有些人說的被國民黨、朱立倫騙；因這都是柯文哲自願參與，也都同意六點協議，只是簽了之後又被所謂的「三娘教子」，回去就變了，很可惜。

蕭旭岑透露，柯文哲簽訂六點協議後，他代表前總統馬英九、作為中立第三方主持民調會議，當天晚上藍、白營的民調專家開會到凌晨三點、談到僵局，他進場協調希望能打給柯文哲確認結果，但是民眾黨專家拒絕、說只能跟黃珊珊通話，但他認為是柯文哲主席簽的協定，不該由總幹事決定。蕭坦言，當下就直覺到不太妙、「黃珊珊要反對」了，六點協議會出問題；事後覺得非常可惜，怎麼變這樣子？黨主席簽的協定，卻被總幹事推翻、技術性干擾。

蕭旭岑也說，在民調會議的隔天早上六點，他終於親自打電話給柯文哲，當時他第一句話就很不客氣，直接問柯文哲，出來社會行走答應就是答應，尤其是政治這麼重要的事情，「請問你是要破局嗎？」柯文哲回說沒有要破局，「破局中華民國就完蛋了」，所以柯當時的頭腦很清楚。