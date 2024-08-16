女星蕭淑慎和小她15歲的梁軒安結婚7年，近日男方捲入桃色風波，接連被兩女爆料疑似性侵，引來梁軒安透過律師駁斥，並表示會等司法還他清白。昨(15日)深夜，梁軒安突然曬出入院動手術照片，身邊卻不見蕭淑慎。

梁軒安昨晚語重心長發文說：「無論如何，祝福大家，在追求人生目標，路上都要健健康康，平平安安」，並曬出自己入院穿著病人服的照片，有工作狂性格的他還不忘說：「處理完顧客的排程，及交待好助理及同仁，工作事項及報價單，整理好心情好好休息，迎來明天的手術治療。」

梁軒安動手術，稍早曬照（右圖）報平安說手術完成。（圖／翻攝自梁軒安 Eagle-軒爺臉書）

梁軒安最後下Hashtag說「或許你也躺病床上」、「不用怕我陪你」，照片中不見蕭淑慎陪伴，他也沒細說是要動何種手術。今下午他再曬出手術完成，手比愛心的照片報平安。粉絲見此回應：「一尾活龍怎麼進去醫院呢」、「早日康復、健康無價！」有人留下一個「？」梁軒安回應：「進廠維修」。

梁軒安發文。（圖／翻攝自梁軒安 Eagle-軒爺臉書）

梁軒安最近遭一名曾女指控梁軒安騙財騙色，甚至私下承諾「會跟蕭淑慎離婚」；接著又出現一名女歌手Rina，指控梁軒安用娛樂公司老闆身分接近她，騙簽經紀約、又要求她擔任秘書，但最後薪水沒依合約支付，還稱他「騙發生3次關係」。對此，蕭淑慎第一時間表態相信老公，梁軒安則發聲明駁斥，靜待司法還他清白，之後又發表不自殺聲明，強調自己是樂觀、正向的人，不會被抹黑擊敗。

蕭淑慎和梁軒安結婚7年。（圖／中時資料照）

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