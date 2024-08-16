桃園市長張善政16日上午前往龜山，出席「桃園市龜山樂活運動館新建工程」開工動土典禮。張善政表示，為滿足龜山居民各年齡層的運動需求，市府規畫建置桃園市龜山樂活運動館，工程總經費約7億2000萬元，感謝教育部體育署補助約1億元，讓計畫得以順利啟動，盼各施工單位能攜手合作加速進程，於2026年9月完工，為龜山居民打造優質全齡樂活運動環境。

張善政指出，桃園市龜山樂活運動館為1棟地上3層及地下1層的建築物，其中1樓規畫游泳池及相關設施，2樓為體適能中心；3樓則為綜合球場等運動設施，提供民眾機能完善且平價之休閒運動場所。

張善政也提到，見到模擬圖令人嚮往，巴不得早日啟用。他也說，原本預估工期要3年實在太久了，希望縮短時間，早一天啟用會讓鄉親感激。

工務局表示，桃園市龜山樂活運動館總基地面積約9864平方公尺，1樓為游泳池、SPA池、冷熱水池、兒童游泳池、烤箱、蒸氣室、更衣淋浴間、廁所、販賣部、辦公室及服務台等。2樓為體適能中心；3樓為桌球教室、韻律教室、飛輪教室及綜合球場等。建築物外觀採簡潔金屬浪板及立面造型設計，內部則以大挑空使用空間及共融式的空間設計，配合戶外綠地景觀整體規畫，創造出悠閒休憩綠地環境。