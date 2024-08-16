韓籍啦啦隊女神李雅英邀請5位同門網美師妹來台旅遊，16日她也親自前來桃園機場一航廈入境大廳接機，這次她邀請了同門師妹張珍元、金子仁、海莉、趙天天、與李署賢，5位都是和李雅英一般高的韓國舞者，加上前來接機的粉絲，讓桃機入境大廳宛如變成伸展台。

這次李雅英邀請的5位網美師妹，其中有4位都是第一次來台灣，只有海莉是第2次來台灣，5位網美師妹表示，第1次看到這麼多粉絲來接機，還收到一堆禮物，真的很感動。海莉說能和姐姐們、朋友一起來臺灣旅遊感覺真是太幸福了，想到一起體驗臺灣的魅力，一起在臺灣待幾天，就覺得太開心了，也表示「一定會報答大家的關心和支持。」

韓籍啦啦隊女神李雅英（左一）邀請5位同公司師妹訪台，親自來桃園機場接機。（陳麒全攝）

韓籍啦啦隊女神李雅英（左一）邀請5位同公司師妹訪台，親自來桃園機場接機。（陳麒全攝）

張珍元、金子仁、趙天天和李署賢都是第1次來到台灣，4人對台灣粉絲的熱情，留下深刻印象。張珍元說，很喜歡台灣的電影，這次來到台灣希望有機會走一趟九份，最想品嚐台灣的甜點，很期待這次的台灣行，想到快去吃好吃的東西，享受台灣文化。

韓籍啦啦隊女神李雅英邀請5位同公司師妹張珍元（左起）、金子仁、海莉、李署賢、趙天天訪台。（陳麒全攝）

韓籍啦啦隊女神李雅英邀請5位同公司師妹張珍元（左起）、金子仁、海莉、李署賢、趙天天訪台。（陳麒全攝）

金子仁對粉絲精心送上的台灣特色伴手禮愛不釋手，想要去台灣夜市、台北101還有九份，因為很喜歡市場，所以特別想去走訪臺灣最有名的饒河夜市、西門町等等，還想嚐嚐異國風情的臺灣的代表麵包胡椒餅，當然芒果跟台灣香腸也很期待。

李署賢說很想見李雅英在Fubon Angels的隊友秀秀子，她說因為兩人都染了金髮。

韓籍啦啦隊女神李雅英邀請5位同公司師妹李署賢（左起）、張珍元、海莉、趙天天、金子仁訪台。（陳麒全攝）

李雅英表示，此次邀請5位同門師妹來台主要目的是向她們展示美麗的臺灣面貌，在臺灣旅行期間也會參加節目錄製，透露會帶她們去逛夜市，讓她們品嘗台灣的「臭豆腐」，因為她失敗了，也昐望接下來幾天，不要再有地震。

韓籍啦啦隊女神李雅英邀請5位同公司師妹張珍元（左起）、金子仁、海莉、趙天天、李署賢訪台。（陳麒全攝）

韓方經紀公司代表透露，李雅英這次邀請同公司5位師妹來台灣4天3夜，除了旅遊也會一起拍YouTube，希望她們藉這次來台體驗一下台灣的文化和演藝圈的氣氛，5位師妹都和她一樣身材高挑，有的會唱歌、有的會跳舞，未來都不排斥到台灣發展。