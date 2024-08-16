經濟衰退的陰霾褪散，AI個股又開始生龍活虎，億元教授鄭廳宜認為，一旦美國開始降息，中小型股會比大型股更活耀，他點名3檔低基期個股，包含生產特斯拉機器人眼睛的亞光(3019)、有亞馬遜、微軟等大客戶撐腰的良維(6290)及下半年業績大爆發的湧德(3689)，股價最便宜的僅10倍本益比。

鄭廳宜在「鈔錢部署」節目中表示，認同薩姆規則發明人的說法，只要聯準會動作快一點，美國經濟應該會出現軟著陸。他表示，在這樣的情況下，抓住AI的大趨勢是投資的訣竅。

一旦真的降息，對小企業比大企業更為有利，鄭廳宜說，如果台股漲1000點分散到中小型股，很多中小型股就會活跳跳，每個投資人都可以笑哈哈。

7月的營收開獎，很多AI股果真如預期營收表現跳增，目前內外資護航的AI人氣指標股包含川湖、廣達、金像電、鴻海、緯創，但這些股價往往偏高，小資族買不起，鄭廳宜點名亞光(3019)、良維(6290)2檔基期低、營收成長的AI股，後勢可期。（文章未完…全文見此）

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