南投市嘉和國小近年推動多元教育獲好評，每年暑假透過教育部夏日樂學計畫申辦為期2周的英語營，提供沈浸式的英語學習環境，結合桌遊、美勞、AI運用與心智圖體系探究等課程，讓學生們從遊戲中練習用英語溝通學習，提升外語素養。

嘉和國小暑假學英語營結合AI浪潮，學生透過AI人工智慧輔助，進行語音互動、書寫或分享。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

嘉和國小的夏日樂學推出多項主題營隊，鼓勵孩子們養成自學的習慣。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

嘉和國小校長陳秀玲指出，全球化的時代，語言能力是學生國際競合力的重要指標，為了讓學生更具備全球公民素養，學校設立獎學金，鼓勵學童參與GEPT英文檢定之外，更整合教育部夏日樂學經費，舉行為期2周的英語營，提供全英文的情境，孩子即使沒有出國，也能學習用英文溝通學習。

學務主任蕭國平表示，英語營由英語教學團隊共同備課設計，結合既往頗受歡迎的桌遊，還跟上時下最夯的AI浪潮，以AI運用與心智圖體系完成創作並發表。

蕭國平說，學生透過AI人工智慧輔助，進行語音互動、書寫或分享，讓學生更習慣於使用英文；此外，暑期期間也推出扯鈴、國樂、創思等多項主題營隊，鼓勵孩子們養成自學的習慣，建立永續學習的生活模式。