昨天傍晚和今天早上接連發生2起強震，全台明顯搖晃，許多民眾會在地震發生後傳LINE向家人報平安，一名網友分享地震小知識，表示LINE上超沒用的已讀功能，其實就是因為日本311地震而開發的，使用者在災害時若無法傳送訊息，也能透過「已讀」讓親友知道自己還平安活著。

一名網友在Threads發起活動「一人來一個地震小知識」，貼文引起討論，內行網友分享，民眾常使用LINE聯繫親朋好友，平常沒什麼用的已讀功能，其實是因為日本311地震而開發的。

原PO說明，LINE的已讀功能是為了讓發生災害時能快速確認對方安全，就算因災害通訊不穩無法傳訊息，也能透過已讀來表示平安。留言曝光後，一票網友驚呼長知識。

LINE官方也曾表示，LINE服務不是陌生交友工具，而是家人、朋友之間的通訊工具，為了使通訊與實際交談的狀態更相近，因此加上了已讀功能，讓使用者知道訊息已傳達給對方。