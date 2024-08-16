正隆2024年第二季合併營收106.83億元，季增5.78％、年增2.96％，自近15季低回升，營業利益5.5億元，季增39.18％、年增達近2.29倍，為近3年同期高。惟因業外顯著轉虧，歸屬母公司稅後淨利1.56億元，季減44.43％、但較去年同期顯著轉盈，每股盈餘0.14元。

累計正隆上半年合併營收207.83億元、年增1.1％，營業利益9.46億元、年增達57.29％，分自近3年、近9年同期低回升。雖然業外虧損跳增近2.9倍、探近10年同期低，歸屬母公司稅後淨利4.37億元、年增達33.71％，每股盈餘0.39元，均自近9年同期低回升。

觀察正隆本業獲利指標，第二季毛利率、營益率「雙升」至18.59％、5.16％，雙創近3年同期高，上半年毛利率、營益率升至18.3％、4.55％，均自近9年同期低回升。業外虧損加劇主要受匯兌損失拖累，去年同期則有匯兌收益挹注。

正隆表示，台灣內需市場增溫及越南新產能穩步發揮，出貨量成長帶動營收回升。儘管國際原物料價格去年以來大增達3成，電費、環境成本及人力成本持續上漲，壓抑獲利表現，公司對此持續與客戶溝通並反映成本，並導入智能產銷技術優化營運流程，使獲利亦見回升。

展望下半年，張清標表示，隨著傳統旺季來臨及前瞻全球去塑商機，正隆將持續擴大對低碳永續包裝解決方案的研發投入，藉由創新紙張產品為全球淨零轉型尋求自然為本的永續解方，盼能在綠色包裝領域取得更大突破。

張清標強調，正隆將持續聚焦技術革新及海外全循環產能拓展，並將根據市場需求及越南政府行政流程的進展，持續推動越南第三期工紙設備項目，為公司未來海外發展奠定堅實基礎。同時，亦將持續深化智慧製造，提升競爭力，確保在全球市場占據領先地位。