大陸休漁期今日中午12時解禁，近千艘陸籍漁船傾巢而出，從漁業雷達APP上看，金門西北與東南外海密密麻麻一片都是大陸漁船，頗有被「包圍」之勢。(圖／翻攝自FindShip APP)

大陸休漁期今(16)日中午12時解禁，近千艘陸籍漁船傾巢而出為生計開始搶捕漁獲；從漁業雷達APP上一看，金門西北與東南外海密密麻麻一片都是大陸漁船，頗有被「包圍」之勢，金門區漁會也呼籲當地漁民與陸方漁船保持距離，切勿越界非法作業，避免糾紛。

金門區漁會理事長陳水義表示，中國大陸休漁季今天中午12時解禁，預計一定有大量的陸方漁船出海作業，今早已在理事會籲請各理事，在各自的小組提醒漁民朋友出海時自己要小心，避免與大陸漁船發生糾紛，尤其最近陸方海警船時常出來執勤，今早也發現有4艘在我方水域外巡邏；特別呼籲所有漁民，海上作業遵從法令、切勿越界捕撈，遇大陸漁船要保持適當距離，以免發生事端。

金門當地各漁港漁民、釣客，今日都如常出海作業；漁會則呼籲與陸方漁船保持距離，切勿越界非法作業，避免糾紛。(于家麒攝)

金門當地各漁港漁民、釣客今日仍都如常出海作業，中午過後就有民眾發現大陸漁船已群出捕魚，而且數量相當多；金門漁民表示，不管大陸海警船或是漁船有沒有出來，為了生計，他們都還是要照常出海捕魚，不越界、不違法，就不用怕，畢竟這片海域從古至今都是兩岸漁民共享的「衣食父母」，撇開政治，相安無事就好。