民進黨台北市議員顏若芳今（16）日再爆柯文哲申報資料中，有130筆計程車車號未列於交通部監理服務網的「有效計程車」名單中，她質疑柯恐用大量假計程車車號謊報支出。對此，民眾黨發言人吳怡萱說，這是乘客問題，還是駕駛問題？政府的乘車證明恐怕需要拴緊螺絲。

吳怡萱說，顏若芳花了很多時間，查詢柯文哲在競選期間申報的計程車車費有幽靈車牌，實際翻找計程車單據後發現，確實有電子收據上顯示的車牌，在「有效計程車」網頁上查詢卻找不到的情況，例如有筆「ABC-000」車資290元的電子乘車證明，上網查詢「ABC-000」就非有效計程車，那請問是乘客的問題，還是駕駛的問題？

吳怡萱表示，相信大家都有搭計程車經驗，乘客不會先查計程車到底是不是有效計程車才搭吧？「顏若芳胡亂指控柯文哲競選團隊車牌造假，但也多虧顏議員讓我們知道，政府的乘車證明恐怕需要拴緊螺絲。」

吳怡萱建議，相關單位要不要調查一下，到底為何電子乘車證明上的車牌會出錯？過去交通部補助全國將近8萬輛計程車換新式計費器，就有被投訴過記載資訊錯誤，形同政策沒有落實。

吳怡萱強調，多虧顏若芳讓他們發現，現在計程車所提供的電子收據恐怕有「玩假的」問題，他們也會將相關問題，交給交通委員會委員進行了解。