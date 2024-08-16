古坑特色咖啡及山產老少咸宜。（周麗蘭攝）

雲林縣的斗南、北港、西螺、古坑華山、虎尾、土庫6大商圈首次聯手自9月起至10月串連舉辦活動，包括斗南藝饗美食趣、木藝生活節、華山六寶風華世代、虎尾好秋日、西螺米醬生活、北港國際糕餅麻油節。（周麗蘭攝）

雲林縣的斗南、北港、西螺、古坑華山、虎尾、土庫6大商圈首次聯手自9月起至10月串連舉辦活動，包括斗南藝饗美食趣、木藝生活節、華山六寶風華世代、虎尾好秋日、西螺米醬生活、北港國際糕餅麻油節。

縣長張麗善說，為了讓雲林農業大縣要轉為觀光大縣，不斷透過活動提高生活品質與機能，活化商圈、加碼辦活動，也希望民眾用行動為商家加油打氣，周末不用到外縣市玩，留在雲林就夠。

6大商圈大串聯活動率先於9月14日在斗南火車站站前廣場登場的是「斗南藝饗美食趣」，9月15日的「斗南木藝生活節」，讓民眾體驗木藝DIY、美食。

9月21日和22日由古坑華山商圈接棒，「舉辦華山六寶宴」，享受古坑咖啡及特色山產為食材做成的料理；虎尾鎮魅力商圈接著在10月5日舉辦「虎尾百樂，虎尾好秋日」活動，提供休閒放鬆的秋日體驗。

西螺延平老街商圈將於10月12日舉辦一年一度「西螺米醬生活節」，特色是米食與醬油饗宴。緊接著10月19日土庫商圈舉辦「土庫萬聖節活動」，帶來西洋的歡樂節日氣氛，20日重頭戲「土庫國際生活節」登場，帶遊客發現土庫樂趣。壓軸的「北港商圈國際糕餅麻油節」於10月27日登場，可品嚐北港傳統大餅、黑麻油雞。

縣議員李明哲說，現在大家都要找「古早味」，古早味也可以翻新，讓年輕人覺得很新鮮、很在地、有道地的風味，有賴縣府多多協助。

代理處長鄭峰明說，張縣長很在乎商圈的整合，而不只是商店個別的活動，在縣議會支持下，開始補助商圈型塑特色與整合，今年又推出古坑旅宿改造計畫， 把食衣住行都整合在裡面，縣府、民意代表、商圈組織共同努力產生了成果。

鄭峰明說，今年4個商圈不只在縣內熱烈交流，還去高雄市觀摩，直到晚間9底還欲罷不能，高雄的商圈熱情回應表示要回訪。雲林下半年有很多活動可以和商圈整合，從9月到10月底，期待雲林的商圈讓大家看到不同的特色。

斗南鎮形象商圈發展協會理事長羅紫軒、古坑鄉華山休閒產業促進會理事長林建財、西螺鎮延平老街繁榮促進會理事長曾婉婷、北港形象商圈發展協會理事長黃文通今（16日）共同舉行記者會宣布「斗南、北港、西螺、華山饗樂趣，商圈串聯嗨翻天」活動起跑。