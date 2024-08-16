信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，上半年房市在通膨、股市大漲資金行情帶動下，房市交易表現熱絡，預售市場過去經驗月銷1萬件已經是表現很不錯，3~6月預售賣了6萬件更是火熱，不過這都是在股市修正前的盛況，未來可以觀察8月揭露的數字，觀察預售市場是否受到股災與銀行貸款消息影響。

統計顯示，全台從去年10月至今年6月，除了農曆年節期間，每個月單月揭露狀況都超過1萬戶，3~6月更出現單月1.38萬~1.59萬件的盛況，預售市場銷售狀況暢旺，案子賣得又快又好，統計上半年銷售揭露金額達1.4兆，銷售件數將近8萬件。

若以區域來看，上半年共有4個都會區銷售超過1萬件，最多的是台中市的1.6萬件，年增86%，桃園市1.5萬件年增55%，新北市1.2萬件年增17%，高雄市1萬件年增137%，幅度位居主要都會區之冠。

曾敬德表示，預售市場價量齊揚，難免出現不買會更貴的心態，加上部分個案採取低首付方式吸客，更吸引置產、自用型客戶目光，而近期因為銀行貸款吃緊，甚至有客戶希望案子不要蓋太快，至於股災後的預售市場，則要觀察過兩個月後的8月市場交易狀況。