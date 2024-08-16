台中醫院心臟內科醫師黃聖瑋16日說，除高血脂和家族史，心肌梗塞還有1主因是抽菸，依衛福部統計，抽菸者罹心肌梗塞風險是一般人的2到7倍，強烈建議要戒菸。（潘虹恩攝）

台中市47歲邱姓男子日前開車上班途中「一陣胸悶、暈眩」便昏迷，救護車上醒來才知道發生車禍，幸僅自撞未釀他人傷亡。邱男到院查出心肌梗塞，急裝心臟支架保命，雖邱男無高血壓與家族病史，健檢都正常，但他每日抽1至2包菸，菸齡逾20年，鬼門關前走一遭決心戒菸。

台中醫院心臟內科醫師黃聖瑋16日說，心臟疾病近3年都高居國人10大死因的第2名，僅次於癌症，其中心肌梗塞高死亡率不可不重視；心肌梗塞高危險群包括抽菸、糖尿病、高膽固醇、高血脂、生活或工作高壓族群，且發病的年齡層好發於4、50歲左右，近年有下降趨勢，門診甚至已出現30歲以下的年輕人。

他說明，邱姓男子到院時除了頭部有5公分撕裂傷合併腦部挫傷，心電圖也出現異常，懷疑是心肌梗塞併發心律不整突然昏迷導致車禍，經緊急進行心導管檢查，果然發現左側冠狀動脈主幹完全阻塞，經緊急裝置心臟支架，打通血流，幸運搶回一命。

邱男清醒後回憶，車禍當天上班開車途中突然感到一陣胸悶、暈眩，醒來時人已經在救護車上，才知道自己發生車禍；他並沒有高血壓病史或家族史，只有膽固醇偏高，但也坦言菸齡超過20年。黃聖瑋指出，根據衛福部統計，抽菸者罹患心肌梗塞風險是一般不抽菸者的2到7倍，強烈建議要戒菸。

黃聖瑋提醒，提醒民眾，平時應養成正常生活習慣，適度運動、飲食少油少鹽，萬一身體出現呼吸喘、胸悶、胸痛、冒冷汗等症狀應盡速就醫，避免延誤治療先機。

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