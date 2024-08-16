民眾黨政治獻金疑似假賬案越演越烈，民進黨發言人吳崢今受訪表示，民眾黨怎麼處理是民眾黨的家務事，但無論內部牽扯到什麼人？都有必要向社會大眾交代清楚，這是所有政黨都應該依循的態度。

吳崢說，當時會訂「政治獻金法」，立法意旨就是認為，政黨或候選人收受選民捐款支持，是與公眾利益以及清廉高度相關行為，需要法律特別、進一步高強度監管，才會訂定「政治獻金法」。

他說，從捐款人資格限制、候選人收受上限、錢能用在哪，不能用在哪，以及選舉結束後結餘款如何處理，法律都有詳細規範。希望透過這樣的制度讓政治更廉潔，政治人物的金流也受到全民公開透明檢視，

吳崢強調，柯文哲、民眾黨政治獻金風波已經一路燒到現在過了一個禮拜，非常多疑點沒有說清楚。不論哪個政黨，既然收了支持者捐款，就有義務向社會大眾交代捐款人、支持者，還有到底錢流去哪裡？做了什麼用途？有沒有為政黨發展還是公共利益使用？還是不當流入私人口袋？這都涉及一個政黨最基本的清廉價值。