環境部16日舉辦「112年環境保護績效考核績優機關頒獎典禮」，桃園市環保局共獲得10座獎項。環保局長陳世偉表示，桃園市作為北台灣工商發展的重鎮，所面臨的環境污染負荷相較於其他縣市大，卻能在如此艱難環境中獲得環境部的肯定與表揚，皆有賴市府、民間團體及環保局全體同仁共同的合作與努力。

環保局表示，此次得獎獎項包括「環境影響評估與環境教育考核」特優、「空品維護與噪音管制績效考核」優等、「水質保護及土壤整治考核」特優、「資源循環考核」特優、「推動因應氣候變遷行動考核」優等、「淨零綠生活考核」特優、「環境測定及綜合業務考核」特優、「垃圾處理及環境管理考核」優等、「毒物及化學物質管理考核」特優以及「環境保護績效考核總成績」特優。

環保局指出，桃園機關綠色採購總金額達5.6億，已連續13年獲得特優；空氣汙染防制方面，推動汽電共生廠脫煤，導入科技化管理，推出營建工地AI揚塵辨識灑水系統、機動車輛智慧辨識等創新管制策略，AQI全年不良日數持續下降至3.2％；水汙染防治方面，除加嚴管制外亦積極推動自主削減使工業廢水總量逐步下降；噪音防制方面，啟動「靜桃計畫」，陳情案件逐步下降有目共睹；毒化物質管理及災害預防方面，除持續降低毒化災害發生風險外亦主動聯合警政機關稽查工業用笑氣。

環保局也說，桃園市率全國之先推動三合一生質能中心，於去年底加入垃圾處理行列，增加桃園市垃圾處理量能；因應氣候變遷行動部分，攜手在地企業，回收超過30公噸海廢寶特瓶，推動環保與資源永續的藍色經濟，未來環保局會更積極導入AI科技運用於各項環保監控與稽查以提升執行效率。