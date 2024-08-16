展望2024年下半年，陳昌偉表示，緯穎保持優於上半年的看法，對AI伺服器的期望是更高的，因為看到了客戶的需求。緯穎AI伺服器營收在下半年逐季上升的看法不變，預估在4Q占營收比達5成。

陳昌偉表示，6月底緯穎存貨達696億元，相對於第一季的486億元，成長非常大。存貨是要準備去備料，它是一個領先指標。存貨在過去財務報表上，它是對未來的銷售做準備。公司為了因應存貨的增長，有去做籌資計畫，在7月中的時候，我們完成了這樣的籌資計畫（包括發行GDR及ECB等）。

陳昌偉也補充，對於AI伺服器營收在4Q達整體營收占比5成，可能因Blackwell出貨有雜音，有變數。市場雜音如Blackwell系列中部分晶片原計劃今年出貨，現在可能面臨延期，在此因素下，Blackwell今年出貨不會太大。

緯穎第2季營收774.81億元，季增11.3%，年增37.6%；毛利率10.8%，季減0.3個百分點，年增2個百分點；營益率8%，季減0.4個百分點，年增1.8個百分點；淨利率6.1%，季減0.7個百分點，年增1.5個百分點；稅後純益46.94億元，季減0.3%，年增79.4%，每股純益26.85元。上半年度合併營收達新台幣1471.09億元，年增12.7%。毛利率年增2.4個百分點至10.9%，營益率年增2.1個百分點至8.2%。稅後淨利為新台幣94.01億元，稅後淨利率年增1.9個百分點至6.4%。EPS為53.77元，高於去年同期的33.82元。2024年上半年度合併營收，毛利率、營益率與稅後淨利率均創同期歷史新高。