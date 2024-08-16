嘉義市立委王美惠偕水利署官員會勘後庄分洪堤防，促設置抽水站。（王美惠提供／廖素慧嘉市傳真）

凱米颱風帶來豪大雨，嘉義市湖子內低漥地區淹水嚴重，立委王美惠要求轄管的水利署在後庄排除水分洪處設置固定式抽水站，水利署第五河川分署允諾評估。

王美惠近日邀集水利署第五河川分署會勘後庄分洪堤防，王美惠指出，凱米颱風侵台，八掌溪高漲，湖子內等低漥地區排水不易，每遇豪雨必淹水，居民飽受淹水之苦，遇暴雨時，只能靠調度移動式抽水機來排水，緩不濟急。

王美惠說，極端氣候的衝擊下，強降雨機率增大，要加強現行的水利防洪設施，希望水利署針對湖子內排水及後庄排水系統，啟動治理規畫檢討，湖子內排水要檢討放流口合宜性，後庄排除水分洪處現有水閘門，應該再設置固定式抽水站。

水利署第五河川分署長吳明華表示，凱米颱風持續性強降雨，造成八掌溪水位暴漲，洪水過後河道淤積驟增，短期將加速清淤，另外，因應市區高強度開發，將提報後庄排水及湖子內排水規畫檢討，評估設置抽水站等防洪設施。