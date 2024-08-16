高雄容積移轉採50％公設地抵換、50％以公告現值計價繳交代金，遭內政部糾正之後，研擬的「高雄市政府審查容積移轉申請案件許可要點」修正案，近期底定，高雄都發局長吳文彥16日表示，將在召開最後一次協調會之後定案，公布實施。

吳文彥指出，已經與不動產開發公會取得新制的共識，未來，建商申請容積移入，可自行單一選擇100％公設地抵繳、或100％繳交代金，也可二者做不同比例的混搭，但，如果要採取繳交代金模式，將以容積移入的接受基地市價計算，不再以土地公告現值計價。

其中，接受基地的市價多寡，將由高市府委由公正的3家專業估價公司鑑價，並經高雄市不動產估價師公會協審後，採中位數評定。

吳文彥表示，由於容積移入的代金，是作為高市府購買公共設施保留地的財源，從2004年至2023年，建商以代金捐贈的金額約30.71億元，為了避免容積移轉代金收入不足，新制在試行2年後，將再做滾動式檢討。

高雄市不動產開發公會理事長陸炤廷指出，此次高雄容積移轉議題，回歸「都市計畫容積移轉實施辦法第9條之1」的規定辦理，可建商決定回饋方式，業界多表支持，此一議題可望順利落幕。

不過，由於建商可以選擇100％以公設地抵換，因此，未來的公設地需求將大增，陸炤廷表示，高雄公設地價格今年初大約只有公告土地現值的40％，因高雄容積議題，今年3月底已漲至53％，未來恐將持續飆至60％、70％以上，而目前已經擁有龐大公設地庫存的建商，將成大贏家。

至於為了呼應高雄市淨零自治條例施行，新制規定，容積移轉案件應配合提高環境友善及韌性設計，接受基地開挖率，從不得超過80％，調降為不得超過75％，建商對此表示疑慮，因為，250坪到300坪的小型基地、或是長型基地，恐將為了法定車位數量，被迫再多開挖一層地下室。

建商說，基於工安與安全考量，高雄工務局希望建商興建大樓不要深開挖，但，高雄都發局調降容移基地開挖率至75％，將造成政策的相互衝突，同時也將影響公辦都更案件強制要求車戶比的要求。

對此，高雄都發局長吳文彥指出，為了逐步實施淨零碳排，接受基地開挖率原則上是75％，但仍保留80％的開挖率彈性，如果開挖率75％以下，不予檢討淨零減緩調適措施。不過，如果要達80％的開挖率，都市設計審議委員會將檢討淨零減緩調適措施、或社會公益回饋，未來會累積案例與公會協商，做出明確的解釋令。