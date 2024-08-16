高雄市鼓山分局龍華派出所警員，在14日傍晚5時許，巡邏馬卡道路段時，發現一名騎機車的49歲蔡姓男子，因變換車道未打方向燈，立即上前攔查。員警在例行盤查時隨口問了一句：「沒喝酒吧？」沒想到蔡男毫不避諱，竟直言：「有啊！」還補充說：「我很誠實，這次一定超標！」員警隨即進行酒精濃度測試，果不其然，蔡男的酒測值超過法定標準，當場遭警方逮捕，依公共危險罪嫌送辦。

據了解，蔡男當天在下班後前往友人住處小酌，談笑風生之際，喝了不少酒。聚會結束後，他因認為回家路程不遠，便抱著僥倖心理直接騎車返家，未料在途中因交通違規被警方攔查。面對警方詢問是否飲酒，蔡男毫不隱瞞，直率承認：「相信我，我超標了！」測試結果證實蔡男所言不假，警方當場將其逮捕，並依公共危險罪嫌移送法辦，同時其所駕駛的機車也被依法卸牌並移置保管。

鼓山分局長徐釗斌強調，為貫徹「酒駕零容忍」政策，警方將持續強力執法，嚴厲取締酒駕等重大交通違規行為。他呼籲民眾切勿心存僥倖，酒後駕車不僅危害自身安全，更可能造成無法挽回的憾事，警方將不遺餘力確保道路安全。

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