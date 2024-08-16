王心凌「SUGAR HIGH」巡迴演唱先前順利收官，日前在網路上流傳一張王心凌素顏「做功課」的照片，她罕見戴著眼鏡正在研讀一本厚厚的資料，照片在網上掀起熱烈討論，眼尖的歌迷則紛紛揣測：「她在看的是SUGAR HIGH 2.0 的企劃書？」原來SUGAR HIGH世界巡迴演唱會第一輪還在演出時，王心凌就已經和團隊開始規劃2.0的內容，從五月開始，在巡演期間抽空開會討論，提早165天為SUGAR HIGH 2.0備戰，就是要給大家全新的體驗。

她近來用心籌備SUGAR HIGH 2.0演唱會，從舞台、歌單到舞美、視訊、造型都將全面翻新再升級，王心凌為了時刻掌握進度，七月開始已經進入每週會議的階段，親力親為SUGAR HIGH 2.0世界巡迴演唱會的每一項細節，就是為了在10月在台北小巨蛋帶給凌寶們完全不同以往的全新視聽饗宴。至於大家最關心的售票日期和演出日期，也將於近日公布，讓歌迷們充滿期待。

王心凌近來用心籌備SUGAR HIGH 2.0演唱會。（天晴娛樂提供）

王心凌的SUGAR HIGH 2.0演唱會歷經數十種創意發想，從一開始討論要怎麼去蕪存菁，到團隊內部的激烈爭辯，各自有其堅持與建議，王心凌甚至親自化身為衝浪高手，不斷在網路上滑著每一場演出後，粉絲凌寶們的反饋，了解大家的意見，再重新思考2.0要如何更升級。從歌單曲序開始討論，2.0要延續哪些在首輪相當受到大家喜愛的段落，或是要再增加哪些驚喜。

王心凌近來用心籌備SUGAR HIGH 2.0演唱會。（天晴娛樂提供）

舞台圖的提案，導演團隊就提出了將近十種完全不同的設計方向，逐一和心凌討論，包括每一片LED的大小、舞台結構的尺寸，到大銀幕的長寬高，演唱會的每一個細節她都在乎，並且反覆推敲模擬，希望能呈現出更加完美亮眼的演出內容。