全球股市結束8月初的震盪修正後，加權指數自低點反彈已超過2500點，從波段強勢反彈至月線。雖然短線震盪難以避免，但表現亮眼的財報強勢族群有望成為下波台股回升的領頭羊。

日盛投信台股投資研究團隊表示，8月下旬市場焦點將聚焦於Jackson Hole全球央行年會及美國科技巨頭NVIDIA（NVDA）的財報發布。8月22日至24日的央行年會將探討貨幣政策的有效性與傳導性，投資人密切關注美聯儲主席Powell的演講內容，期待更多寬鬆政策的線索，這將對市場動向及9月的Fed決策產生重要影響。此外，8月28日NVDA財報公布及未來展望釋出，亦是市場關注的焦點。

日盛投信台股投資研究團隊指出，觀察台股整體AI相關電子股的基本面變化不大，AI產業持續高速發展，資本支出展望樂觀。科技股經過修正後，有望回歸基本面評價。根據2Q24財報，多數IT硬體廠商的毛利率與營利率有所上升，主要受益於產品組合優化及匯率有利。全球伺服器市場2024年的主要驅動力將來自AI伺服器需求增長，雲端服務商與伺服器品牌商的訂單均呈現上升趨勢。此外，蘋果新機將於9月發布，相關供應鏈已在8月進入出貨旺季，投資人可密切關注相關概念股的表現。