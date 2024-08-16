台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，近幾年南二都雙雙受科技產業建設紅利，帶動房市大翻轉，以台南園區來說，善化區機能成熟，是科技新貴進駐的首選，而大南科特區目前最高預售房價已飆至4字頭；高雄楠梓地價、房價屢創新高，連帶第一圈左營高鐵特區預售大樓，最高單價更已衝破6字頭，科技產業帶動城市經濟發展、就業人口帶旺房市需求，南二都產業題材豐沛，推估未來房市整體量能還將持續向上。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，2021年底台積電宣佈至高雄楠梓設廠，旋即使楠梓房市聞積起舞，短期內價量齊揚！但由於房價瞬間跳漲，考驗消費者接受度，加上2022年央行開始升息，掀起市場觀望氣氛，因此2022~2023年楠梓買氣相對遲滯，使2023年的買賣移轉棟數比起2021年量縮。

不過去年第三季以來，在政府的新青安政策及股市創高的加持，市場迅速回溫；加上台積電楠梓廠的工程進度順利，預計2024年底至2025年陸續投產，目前也釋出職缺招聘人力，使民眾對周邊房市頗具信心，進場購屋的意願提升。

台灣房屋善化南科加盟店店東林鈺熏表示，南科特區小宅產品類型少，外地就業新貴，偏好承租透天隔套產品，或是和同事一起分租3房，共享更大的生活空間。且現在年輕新貴多偏好新屋，地段未必會選擇離工作地點越近的區段，主要更著重於生活機能，像是善化LM特區、新市新和社區，這類規劃完善且生活機能健全的商圈最受青睞，以目前商圈2房租金行情約在2.1萬~2.3萬元左右，3房約在2.5萬~2.8萬元，透天隔套則約7~8千元左右。

林鈺熏指出，隨南科房價持續上揚，租金行情也跟漲，因此目前南科新貴以買代租比例也逐漸偏高，以目前善化新大樓平均成交單價約在37~38萬元，總價帶落在1200~1300萬元左右，如以千萬房貸每月負擔約4萬元雖比租金還高，但南科不動產增值性持續上揚，加上長期就業深耕考量，與其幫房東繳房貸，不如為自己添資產，也讓多數就業族認為買比租還划算。