新北市文化基金會攜手一心戲劇團與新莊歌劇團，在板信商業銀行、慧智文教基金會、新北市南風慈善關懷協會捐款支持下到新北市八里區的台灣天主教安老院演出「唐伯虎點秋香」歌仔戲，用歌仔戲陪伴安老院長輩，讓藝文豐富長輩的日常生活。

新北市文化基金會執行長龔雅雯表示，新北市府串聯文化局、社會局、衛生局推動「聊藝療－新北市全齡藝術樂活計畫」，今年已邁入第三年。今年起媒合新北藝文場館、團隊提供近百場活動，加強與藝術治療師、職能治療師專業合作，開發「藝術育療」課程，透過曼陀羅繪畫陪伴超過1700位長輩，讓高齡照顧機構的長輩生活豐富多元。

龔雅雯感謝板信商業銀行連續兩年捐款超過百萬，積極落實企業ESG精神，推動社會共融、支持文化活動，並提到慧智文教基金會與新北市南風慈善關懷協會長期推廣教育文化、扶助弱勢，讓長輩們參與藝文活動，同時也促成藝文團隊共同參與社會公益的平台。