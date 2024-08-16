「Our Heroes！Team Taiwan台灣英雄 榮耀同行」英雄派對及「台灣英雄大遊行」今天下午登場。曾薏蘋攝

雙打羽球金牌王齊麟向群眾「示愛」。曾薏蘋攝

女拳擊金牌林郁婷一現身，全場歡呼。曾薏蘋攝

總統府16日舉行「Our Heroes！Team Taiwan台灣英雄 榮耀同行」英雄派對及「台灣英雄大遊行」，民進黨由祕書長林右昌率隊，與黨工、民代繼選舉後，又再度「站路口」，為台灣奧運英雄喝采。

二連霸奧運羽球男雙金牌之一的李洋，及男單羽球好手周天成，都是林右昌基隆中學的學弟；林右昌今與民進黨工、立委林楚茵、張雅琳、北市議員許淑華等，全站在寶慶路上為台灣英雄遊行隊伍，獻上最大感謝。

林右昌受訪指出，上次奧運李洋得到金牌，他們有一起回到基中，這次李再次得到金牌，不僅是台灣的榮耀，也是基中的榮耀，可以鼓勵更多年輕選手，繼續加油，得到更好的成績，未來也能在奧運發光發熱。

他說，上次他還跟周天成一起打羽球，「小天還承讓學長，所以那時我表現還不錯」；今天很開心，包括很多立委、民代及黨工今天一起站在路邊位台灣英雄加油，有些選手雖然沒有得牌，一樣也是台灣英雄，「謝謝他們為台爭光，讓我們的名字可以在世界上被看到」。