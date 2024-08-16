前大陸駐歐盟使團團長、特命全權大使傅聰4月接替張軍，擔任大陸常駐聯合國代表、特命全權大使後，大陸駐歐盟大使人選不明。但陸媒觀察發現，此前擔任大陸駐以色列大使的蔡潤，現已候任駐歐盟大使。

據大陸官媒《青海日報》及中國新聞網報導，大陸外交部大使參贊學習班來青考察省情介紹會，14日下午在西寧舉行。外交部黨委國外工作局副局長李旭航介紹，此次大使參贊學習班是中共第20屆三中全會召開之後第一次大參班，全體學員超過100人。

李旭航指出，參加青海國情考察的共46人，其中副部級大使有駐日本大使吳江浩、候任駐歐盟使團大使蔡潤，還有常駐亞洲、歐洲、拉美和大洋洲國家的11名大使，常駐日本、加拿大、澳洲、南非、印尼等國的總領事10人，以及其他20多名高級外交官。

澎湃新聞16日報導，上述報導顯示，此前擔任大陸駐以色列大使的蔡潤現已候任大陸駐歐盟大使。

公開資料顯示，蔡潤生於1967年6月，法學碩士，曾在中聯部美大北歐局、政研室，陜西彬縣，中央外辦政研局、綜合局，駐美國大使館等部門工作。2008年，蔡潤出任大陸外交部政策研究司副司長（正司級），次年任外交部政策規畫司副司長（正司級），2012年任外交部政策規畫司長。

2015年8月，蔡潤獲任大陸駐葡萄牙大使，迎來其首個駐外大使職務，後於2021年1月轉任駐以色列大使。在獲派駐以色列3年多後，蔡潤卸任大使職務，並於7月23日赴以色列總統府辭行拜會以國總統赫佐格（Isaac Herzog）。