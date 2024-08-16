墾丁觀光人氣下滑，肯德基、麥當勞都撤出墾丁大街後，已在墾丁經營21年的美式餐廳「冒煙的喬」，也將在9月結束營業。房市專家Sway在臉書發文指出，墾丁變成這樣，絕對是自己挖墳墓然後跳下去的，不用怪大環境還是疫情。

墾丁今年暑假觀光慘淡，在當地經營21年的美式餐廳「冒煙的喬」大灣店，貼出公告只營業到9月2日，業者表示，這個決定極其艱難，由於各種無法克服的挑戰，不得不做出這個痛心的決定。

Sway說，疫情剛過他去了兩趟墾丁，住知名五星級酒店，但卻是「又貴又充滿遺憾」的旅館，不只地板發霉裝潢破損，他住的那戶牆壁上都長出草了，也不見打掃人員去清，「景觀無敵但服務普通，房價就國旅天花板等級，遠遠慘輸曼谷峇里島，很不值得。」

Sway分析墾丁的現況，這幾年不知道是房價大漲還是店租大漲，還是劣質餐廳搶入，只覺得不少名店態度都變差，消費者只會覺得：東西變難吃、服務變差、食材品質下降。

Sway感慨表示，「墾丁得要到真的蕭條，政府及民間才願意認真的去經營嗎？」、「還是任憑這些天價的飯店跟餐廳，自由發展到倒光光？然後我們還有多少觀光，可以值得說：歡迎來到台灣？」