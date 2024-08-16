中國大陸人口迅速老年化，不少中產階級又有工作不穩定以及要面對經濟成長趨緩的問題。因此，有錢又有閒的退休銀髮族就是旅行社鎖定的潛在客戶，特別是指大陸東部幾個富裕的沿海城市。

這些經歷過中國大陸長達40年經濟飛快成長年代，累積大量財富的老年人，女性可能選擇在50歲就離開職場，男性則是60歲。許多有錢的大陸長輩，很多沒有子嗣，更可以有時間以及毫無忌憚地寄情於山水之間。

除了旅行社想要爭取外，連地方政府的觀光部門都希望這些銀髮族能來旅遊，也特別量身訂做專屬的行程。分析師指出，中國大陸的傳統謹慎消費觀念已改變，愈來愈多年紀大的大陸民眾願意一擲千金來享受。

中國老齡協會（CNCA）統計，大陸目前有3億人口是介於50到60歲之間，差不多跟美國人口總數一樣。這些大陸民眾將在未來10年內陸續退休，最晚在2040年之前，銀髮旅行比重將占中國大陸國內旅遊的一半左右。

6月，總部位於瑞士的維京遊輪（Viking Cruises）攜手上海老年大學（Shanghai University for The Elderly）共同開發結合歷史與文化的新課程，暢遊歐亞河流行經的沿海區域。

為了迎合銀髮族的需求，維京遊輪上已設置無障礙電梯，走廊與浴室都設有扶手，電視遙控器上使用較大的字體標示，以及便於辨識的盥洗用品。因應老年人較早起床，還特別供應比一般早餐更早的新鮮麵食。

今年開始，上海鐵路局鎖定50到70歲的老年旅客，推出10條長程的風景旅遊路線，以各地不同的風土民情以及多樣貌的國家資源為主。這些火車將穿越位於東部黃山的懸崖或者是浙江麗水的雲和梯田。同時，隨車配有護理師還有提供醫療服務。

有位50多歲去年才剛退休的中國大陸老者表示，行程中隨時有醫療服務會讓旅遊更加安心。旅行社要知道老年人跟年輕人的花費習慣是不一樣的，年紀大的較重視成本效果（cost-effectiveness）

在中國大陸的國際連鎖飯店業者希爾頓（Hilton）為65歲以上的老人，提供6%的優惠折扣，並為這些長輩們舉辦品茶和健康課程。希爾頓表示，大陸的老年人的熱潮，很清楚就能看到。

中國大陸的旅遊學院預估，2025年老年人遊客人數將超過1億，因此，大陸國內銀髮族的旅遊市場，每年將達到1兆人民幣，約1,399億美元規模。不過，匯豐銀行指出，經濟成長若趨緩，可能影響老年人出遊。

此外，不佳的社會安全網、不夠花的退休金，以及大城市以外的醫療與老年看護水準參差不齊，都可能會降低已退休的大陸民眾，願意把錢花在旅行上的意願，除非是特定的有錢人士。

中國大陸最大網路旅行社攜程（Trip.com）認為，銀髮族旅客可以選擇非尖峰時段來充分享受飯店提供的折扣。同時建議全球旅館業者提供中式早餐外，也在房間泡壺綠茶或拖鞋，都可讓中國大陸長者在旅行時有種回家的感覺。