這「祈禱」竟是為了掩護內藏的毒品一塊重達362公克的海洛因磚。（圖警方提供／簡銘柱翻攝）

專案小組於今年4月至7月間，展開多次行動，在台北、新北、桃園等地進行搜尋及拘提，最終逮捕黃姓主嫌及其運毒集團成員共7人。（圖警方提供／簡銘柱翻攝）

專案小組於今年4月至7月間，展開多次行動，在台北、新北、桃園等地進行搜尋及拘提，最終逮捕黃姓主嫌及其運毒集團成員共7人。（圖警方提供／簡銘柱翻攝）

保三總隊刑大與關務署台北關近日破獲一起精心設計的國際運毒案，於一個由馬來西亞寄回臺灣的國際空運包裹中，查獲一盒石膏模型，表面為雙手緊握，形似「禱告的手」，殊不知，這「祈禱」竟是為了掩護內藏的毒品一塊重達362公克的海洛因磚。警方迅速聯手新北市與台北市警方，成立專案小組展開全面調查，並報請台北地方檢察署指揮偵辦。

檢警深入調查發現，這個運毒集團企圖利用海洛因磚的方形特徵，將其偽裝成石膏模型基座，以逃避X光機檢查，透過國際小型包裹將毒品夾藏其中。然而，警方與海關人員警覺性高，在多方排查下，成功揭露這起險惡企圖。進一步追查後，發現犯嫌除了透過包裹運輸毒品外，還自馬來西亞寄出17封國際信件，內含粉狀海洛因包裹，總重達1,089.23公克，企圖分散運毒，以規避警方追蹤。

專案小組於今年4月至7月間，展開多次行動，在台北、新北、桃園等地進行搜尋及拘提，最終逮捕黃姓主嫌及其運毒集團成員共7人。行動中，警方共查扣第一級毒品海洛因1,451.23公克、第二級毒品大麻12.45公克、安非他命313.2公克，以及現金165萬6,600元、手機19支、夾鏈袋與電子磅秤等證物。此次查獲的海洛因，黑市估價超過700萬元，若流入市面，恐將引發數萬人次吸毒的嚴重後果。全案目前已依《毒品危害防制條例》移送台北地檢署偵辦。

保三總隊特別呼籲，毒品嚴重危害國人身心健康，因其高度成癮性，更可能摧毀家庭生活，進而引發社會問題。國人應「勇於拒毒，保護自己」，而警方將不遺餘力，繼續貫徹警政署「肅清毒品」的目標，全力打擊邊境毒品走私及境內不法販毒集團，為維護社會治安而努力。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！