食藥署16日公布首個休息站餐飲業稽查結果，台南東山服務區「翰林茶棧」綠茶出包，綠茶腸桿菌超標7倍，濃度高達83CFU／mL（標準為10CFU／mL），挨罰3萬元。而挨罰最高的，是新北石碇服務區的「摩斯漢堡」，雞塊未加註「僅供熟食」、「熟食供應」，遭處以15萬元罰鍰。

國道服務區為旅遊路程中短暫休息、提供餐飲的重要場所，食藥署聯合各地方政府衛生局，首度執行國道服務區餐飲業稽查專案，查核其食品業者登錄、產品責任險、製程環境及人員衛生等，總計查核159家。

在食品良好衛生規範(GHP)準則查核結果，查有食品從業人員未有健康檢查、食品添加物未落實專人、專櫃、專冊管理等缺失，經地方政府衛生局要求限期改正，均複查合格；同時抽驗即食餐食、現場供應飲冰品及自製調味醬等檢驗食品中微生物衛生標準共160件，其中1件現場供應飲品未符合食品中微生物衛生標準；另查獲2件重組肉產品未符合重組肉及注脂肉食品標示規定，上述違規業者均已由所轄地方政府衛生局依法裁處。

其中，台南東山服務區「翰林茶棧」的綠茶，腸桿菌超標，檢出濃度高達83CFU／mL（標準為10CFU／mL），挨罰3萬元。新北石碇服務區的「摩斯漢堡」，則因重組肉雞塊未加註「僅供熟食」、「熟食供應」，遭處以15萬元罰鍰。另有桃園中壢服務區的田媽媽滷味，因使用重組肉，但卻未標示在菜單上，挨罰3萬元。

另一方面，食藥署也公布了「供應校園午餐之學校自設廚房稽查專案」結果，有2家學校不合格。台東的均一實驗高中，被發現了過期的油花生、五香粉及辣椒油。而台南學甲國中，則有過期的荷蘭五彩巧克力風味裝飾米。兩所學校都被開罰6萬元。