首次最低工資審議會召開！2024年為最低工資法上路的首年，勞動部於16日發於開會通知予21名最低工資委員，將在9月4日上午10時於勞動部召開，預料最低工資可望再上漲。

蔡政府上任以後連續8年調整基本工資，2024年基本工資月薪達2萬7470元、時薪達183元，外界預估賴清德上任後也會延續調整的方向。勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，16日已寄發開會通知予21名委員，將在9月4日上午10時於勞動部召開首次最低工資審議會議。