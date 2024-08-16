蔡黃汝在公視台語台、華視合製《無罪推定》飾演菜鳥律師，遭事務所資深律師孫綻性騷擾，由於職場身分不對等，蔡黃汝只能默默閃避。談到是否曾有相關經歷，飾演媽媽的呂雪鳳透露，幼時為了求學寄人籬下，卻慘遭房東兒子騷擾，當時才10歲卻早熟的她說：「那時候覺得不對，就說我不上了，所以我只念了一學期的書。」

鍾承翰自曝曾被男生毛手毛腳，「但當時沒有正面回應便直接離開現場。」他呼籲若遇到類似的情況，切記不要硬碰硬，一定要尋求第三人的協助。陳家逵也分享過去同經紀公司的女星，曾私下被製作人騷擾，天天收工都藉故去她房間找她，當時的經紀人只好長期到拍攝地陪伴她。

楊小黎是蔡黃汝溫柔而堅定的好閨密。（公視台語台、華視提供）

在蔡黃汝面對職場困境時，閨密楊小黎總是陪伴在身邊。現實中楊小黎也是默默傾聽、支持朋友的類型，曾有朋友借衣服借不到，她馬上兩肋插刀幫對方聯絡廠商、整理履歷，「如果自己幫得了，就會百分之120的幫助他。」蔡黃汝也是相同類型，她表示朋友圈與自己大多不太麻煩別人，「所以當真的有事來求助，就知道是真的該伸援手程度，就會盡全力幫忙、解惑。」

鍾承翰與莊凱勛戲裡戲外都默契十足。（公視台語台、華視提供）

莊凱勛與鍾承翰在戲裡一個激進熱情、一個穩重理性，截然不同的個性卻是最完美的工作搭檔。2人其實是多年老友卻首次合作，但默契超好，鍾承翰直說：「過程中很多丟接球，跟節奏的掌握，就像冥冥中卻有默契存在。」莊凱勛則感謝跟經紀人的合作無間，「有時候討論公司內部事務，我們會臨時想出只有雙方聽得懂的代號，旁邊的人常常一頭霧水。」

黃鐙輝獄中心冷寫下遺書。（公視台語台、華視提供）

下集預告裡，心如槁木的黃鐙輝給家人寫了訣別信，當呂雪鳳看完信後，無法承受兒子的放棄與失志，崩潰大哭的場景令人心碎，讓觀眾更加期待後續劇情的發展，網友也留言：「鐙輝、雪鳳姐已經完全不是在演戲了 是已經把表演當日常、不是在演角色，是真的把角色當作自己本人。」《無罪推定》每週日晚間8點公視台語台、晚間10點華視主頻播出，並將上架LINE TV、中華電信MOD和中華電信 Hami Video 影劇館 Plus等串流平台。