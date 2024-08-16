臺灣大學的研究力正邁開大步，與產業、農業第一線連接起來。臺灣大學生物資源暨農學院長林裕彬表示，已和桃園、台中、高雄農業改良場正式簽署合作備忘錄，16 日再增加臺南區農業改良場，台大生農學院與農試體系在農業科技、研究與發展領域展開更深入合作，攜手推動農業創新與永續發展。

臺南農改場長期致力於嘉南地區農業經濟作物的研究與發展，專注於水稻、雜糧、果樹等作物的繁殖育種技術、農產品加工製程改良及技術研發，以及病蟲害管理等研究，為嘉南地區農友提供服務與支持。隨著氣候變遷對農業產值、農民生計和農業生態環境的影響日益嚴重，尋找可行的解決方案已成為當務之急。

臺大生農學院表示，本次合作備忘錄中明確規範雙方的合作方向，涵蓋以下幾個重要領域：一、農業科技研究：雙方將共同開展多項農業科技研究專案，致力於新技術的開發與應用，涵蓋作物育種、栽培技術、智慧農業以及淨零碳排技術等領域。二、資源共享：雙方承諾共享研究資源與數據，以提升研究效率並促進科研成果的實際應用。

林裕彬指出，臺大與臺南農改場一直以來都有合作關係，這次簽約為的是落實為具體的夥伴關係，透過雙方共同努力，對於智慧農業及農業技術創新方面，能夠獲得更優良的成績。由於臺南農改場長羅正宗本身就是生物統計專家，對於智慧農業運用先進科技，如網際網路、人工智慧（AI）和大數據分析等，有助於提升農業生產效率與資源利用率。

臺大生農學院預期，此次合作將加速前瞻農業科技的應用，促進農業資源的永續發展，並有效應對氣候變遷帶來的挑戰，提升農業生產效率，保障農民生計，並保護農業生態環境。另一方面，淨零碳排放技術因著重於透過多種方法和技術，實現農業生產過程中的碳排放與碳吸收平衡，最終達到零碳排放的目標，對於因應氣候變遷及保護環境具有深遠意義。