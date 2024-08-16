罕見的跨區公辦都更、岡山新行政中心公辦都更案，第三次招商評選結果出爐，尚發營造獲選為最優申請人，將投資81億元，在1902坪的「機1-1」舊址，興建住商大樓，同時在距離「機1-1」約1.5公里的4275坪「機15」用地，興建岡山行政中心回饋給高市府，合署的新行政中心，預定2029年完工啟用。

高雄副市長林欽榮16日表示，「機15」在公辦都更完成之後，新建的岡山新行政中心，規劃區公所、警察局岡山分局、消防分隊、戶政事務所、地政事務所及清潔隊等六大單位合署辦公，未來將成岡山地區民眾洽公的行政核心區，搭乘捷運即可到達。

他說，「機1-1」舊址則搭配捷運岡山路竹延伸線與沿線捷運聯合開發，打造兼具雙廣場及優質綠地開放空間的住商大樓，新舊址將同時開發，期待成為驅動大岡山地區再發展的重要推力。

此次成功脫標的岡山新行政中心公辦都更案，屬於罕見的跨區公辦都更案例，面積1902坪的「機1-1」舊址，是現在的岡山行政中心，位於岡山路與岡山公園附近，另一基地「機15」，面積約4275坪，位於前峰國中旁的阿公店溪畔，二者距離大約1.5公里。

高雄都發局長吳文彥指出，新行政中心將採綠建築、智慧建築設計，並提供260席汽車位、538席機車位，依最優申請人規劃構想，將請日本國寶級大師隈研吾打造，以基地上的夫妻樹為設計主軸，利用通透、通風、遮陽、防雨、植物等一系列的建築手法，讓洽公的民眾感受到這是一棟開放共享的行政中心，提供北高雄市民更好的服務。

都發局表示，申請人估計全案將投入約81億元，高市府除可分回行政中心及現址商業區房地外，尚可取得兩處廣停及1處綠地，同時，申請人也承諾將於行政中心額外捐贈220坪公托中心，防洪標準也將提升至100年以上，後續將與最優申請人進行議約，預計今年底前完成簽約。