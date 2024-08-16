國民黨台北市議員秦慧珠（左一）與台北市長蔣萬安（左二），一同聆聽庇護工場孩童介紹禮品。（温予菱攝）

中秋佳節將至，台北市庇護工場推出多樣中秋節禮盒，勞動局勞動力重建運用處為增加買氣更推出抽獎活動，只要滿300元，就有機會把電動機車等大獎帶回家。台北市長蔣萬安表示，每個庇護好禮背後都代表庇護夥伴的努力，希望大家多加消費，一同度過有人情味的佳節。國民黨市議員秦慧珠呼籲，有送禮需求的民眾、企業，歡迎至庇護工場選購，一同做公益。

重建處16日於市政大樓舉行「台北市庇護工場中秋節產品行銷記者會」，更邀請明盲團體Life爵士樂團演出「你是我的眼」，天籟之音響起就連蔣萬安也一同唱起，後續更與庇護工廠孩童一同介紹咖啡好禮，示範沖泡咖啡。

蔣萬安說，庇護好禮自用送禮兩相宜，今年不只推出中秋月餅、精選耳掛咖啡包等禮盒，更推出服務型，像居家清潔、洗衣、洗車打蠟等服務，並點出每個產品背後都代表者庇護夥伴的努力與付出，不管是包裝，或是手繪都能看見用心之處，希望大家多多消費，讓他們更有自信融入社會，一同度過有人情味的中秋佳節。

國民黨市議員秦慧珠表示，庇護工場這幾年生意都不太好，尤其是疫情間大家幾乎送禮，但自去年起生意開始有復甦現象，所以特別提前一個月為庇護工場宣傳中秋禮盒，也呼籲民間若有購買中秋禮品需求，歡迎自庇護工場選購，不僅幫助弱勢朋友，送禮還更有面子。

重建處表示，庇護工場服務種類多樣化，食衣住行休閒皆包含在內，不管事實體店面，還是網路商城皆有。此次活動即日起至9月底，只要單筆消費滿300元，加入微笑商城會員並登記發票就有機會把電動機車、iphone15 Pro 256G、1.5萬元來回機票等好禮帶回家，以實際行動支持庇護工場，支持身心障礙者就業。